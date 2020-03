Fredning i Klint stadfæstet

Miljø-og Fødevareklagenævnet modtog klager fra berørte lodsejere efter Fredningsnævnets afgørelse. Den ene fik medhold i, at vedkommende havde krav på en mindste-erstatning på 3.600 på grund af nogle formelle fejl i arealberegningen. Den anden lodsejer, den tidligere Trundholm-borgmester Hans Møller Olsen (V), fik ikke medhold i, at han skulle have en erstatning på omkring én million kroner. Han har et 22 kvadratmeter stort hus på Skovløbervej til salg og vil gerne give køberen mulighed for at bygge et større hus. Men dette bliver ikke muligt med afgørelsen. Da Miljø-og Fødevareklagenævnet i maj 2018 så nærmere på området, sagde Hans Møller Olsen til avisen, at forløbet havde været langt og dyrt.