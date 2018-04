Fredagsbar for fødevarebranchen

En kølig øl på slottet med udsigt over Lammefjorden og muligheden for at møde kolleger i og måske finde en samarbejdspartner. På initiativ fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer, NCLF, får fødevarebranchen et samlingssted, hvor de i uformelle og sociale rammer kan mødes på tværs af faggrupper og videndele og netværke. Fra maj måned sætter NCLF nemlig en kasse øl på køl på Dragsholm Slots store terrasse, Bastionen, hver den første fredag i måneden og inviterer alle, der arbejder med fødevarer i et kulinarisk perspektiv, til at mødes.