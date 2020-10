Frække kunstnere tættere på Odsherred

I år tog de to unge kunstnere så fat på en forfalden lade ved Vig. Med materialer fra gården og fra genbrugsstationen i Hønsinge omdannede de gården til installationen »There is a Farm in Vig. Malerier på facader, gavle og indervægge, suppleret af kunstfotos og skulpturer, skabte et helt nyt univers. Akkurat som det skete med sommerhuset ved Flyndersø, som var en kunstinstallationen, der vakte så meget opsigt og anerkendelse, at Frederik Næblerød og Casper Aguila blev indstillet til den fornemme Kunstkritikerpris. De to har med andre ord allerede sat deres aftryk på den nyere tids fortælling om Odsherred-kunstnere. Men det er slet ikke slut med disse to kunstinstallationer, forsikrer Casper Aguila.