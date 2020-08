Fra tung industri til sølvtøj og kirkestål

Det ligner overdelen af et rumskib fra Starwars, det som kunstsmed Markus Hvass er i færd med at svejse sammen på sit værksted på Grønstræde 9 i udkanten af Højby.

- Jeg joker ofte med, at jeg laver det, de andre smede ikke har lyst til, men udfordres derved hele tiden i mit fag. Det giver inspiration i dagligdagen, men slider også, for det er svært at pris- og tidsfastsætte specialopgaver. Det er summen af tidligere erfaring, og min brede indsigt i faget, der hjælper mig med at nå i mål.