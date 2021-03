Henrik Longsholm Mühlenfeldt-Hladka er ny tømrerfaglærer på EUC Nordvestsjælland i Fårevejle. Privatfoto.

Fra travl svend til fredelig faglærer

Odsherred - 06. marts 2021

tilflytter: Ny tømrerfaglærer på EUC Nordvestsjælland i Fårevejle tog springet fra Frederiksberg midt i en coronatid - og har taget familien med til Odsherred.

Af Helene Nielsen

Asnæs: Henrik Longsholm Mühlenfeldt-Hladka er ny tømrerfaglærer på EUC Nordvestsjælland i Fårevejle. Han er for nylig flyttet med sin familie fra travle Frederiksberg i København til Asnæs, og har samtidig skiftet jobbet som tømrersvend i en stor virksomhed ud med jobbet som faglærer på tømreruddannelsen i Fårevejle, skriver EUC Nordvestsjælland i en pressemeddelelse.

Corona var en medvirkende årsag til, at Henrik og familien valgte at flytte fra hovedstaden og deres gode job, tage børnene ud af skole og børnehave, og flytte til Asnæs i Odsherred. Der var brug for mere luft, lys og ikke mindst plads,

- At bo I København i en lejlighed under Corona med tre børn, er bare ikke ideelt. De muligheder som man normalt har glæde af ved at bo i byen som for eksempel de mange kulturtilbud, cafe og restaurantliv samt sociale liv, har selvsagt ikke haft stor værdi det sidste års tid. I stedet har vi søgt ud i naturen og haft større fokus på vores families trivsel - og det har vi fundet i Odsherred, siger Henrik Longsholm Mühlenfeldt-Hladka.

Han er uddannet tømrer i 2010, og har de sidste 11 år arbejdet i den samme virksomhed i København. Så det var også arbejdsmæssigt en stor beslutning, at rykke til Odsherred. Men da Henrik så stillingen som tømrerfaglærer på EUC Nordvestsjælland i Fårevejle, følte han, at det var lige ham.

- Jeg havde egentlig slet ikke tænkt, at jeg skulle undervise. Jeg har jo altid været svend og arbejdet i en virksomhed. Men da jeg læste om stillingen som faglærer i Fårevejle blev jeg helt tændt på ideen - og jeg er meget glad for min beslutning. Der er sådan en god stemning her og det er fantastisk at have med eleverne at gøre, siger han.

EUC Nordvestsjælland i Fårevejle har siden sidste år udbudt grundforløbet på tømreruddannelsen. Bor man i Odsherred, og har man et ønske om at blive tømrer, kan man altså starte sit forløb i nærområdet. Foruden tømreruddannelsen udbydes der også flere maduddannelser samt 10. klasse på afdelingen i Fårevejle, der holder til i bygningerne ved det gamle jobcenter. Henrik Longsholm Mühlenfeldt-Hladka har ikke tidligere erfaring med undervisning og er derfor meget glad for det større kollegiale sammenhold, der er på tværs af EUC Nordvestsjælland.

- Jeg har tidligere skulle tage mig af lærlinge, da jeg arbejdede i virksomheden, men har aldrig undervist. Så det har været rigtig rart for mig, at jeg har haft en masse kollegaer at tale og sparre med her i starten. Det er rigtig fedt at have kombinationen af det nære og lokale i Fårevejle og så det store sociale og kollegiale fællesskab på tværs af EUC Nordvestsjælland. Det sætter jeg meget pris på, siger Henrik Longsholm Mühlenfeldt-Hladka.