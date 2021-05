Se billedserie Det gamle pumpehus og den tilhørende mark midt i Bjergesø skal forvandles til et sted, hvor unge har lyst til at samles. Foto: Marianne Nielsen

Fra tilgroet mark til et mødested for landsbyens unge

Odsherred - 04. maj 2021 kl. 19:32 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I Bjergesø har bylavet planer om at udvide landsbyens samlingssted omkring bålhytten med en plads, hvor de unge også har lyst til at være. Derfor har bylavet indgået en samarbejdsaftale om et stykke jord, der støder op til arealet ved bålhytten.

- Bylavet har købt grunden, der var ejet af en gammel mand, og efterfølgende overdraget grunden til kommunen. Så slipper de for at betale ejendomsskat på jorden. Vi har sagt ja til, at kommunen overtager grunden, og så ligger der en en samarbejdsaftale om at bylavet vedligeholder grunden, uddyber borgmester Thomas Adelskov (S), om aftalen der faldt på plads for en måneds tid siden.

- Det er gået stærkt, siden vi overtog grunden. Til en start skulle det bare ryddes, for det var helt tilgroet og der var en kæmpe og meget grim garage fyldt med alt muligt. Det var en gammel tømrer, der samlede på alverdens ting og sager. Arealet omkring det blev ikke vedligeholdt, så vi begyndte med at rydde det hele, fortæller Tine Schulz fra Bjergesø Bylaug

- Vi har snakket om, at nu hvor der er et sted, hvor især de voksne samles og der er ludo og gynge for de mindre børn, så vil vi gerne lavet et sted til dem, og er i dialog med dem om, hvad de kunne ønske sig der skal være, fortæller hun videre, men understreger, at der ikke er taget nogen beslutning endnu. Ej heller omkring det tilhørende pumpehus på grunden.

- Vi skal have filset pumpehuset op, så det visuelt hænger sammen med udekøkkenet. Men hvad det helt præcist skal bruges til, har vi ikke besluttet endnu, siger hun. mani