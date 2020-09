Se billedserie En kopi af Solvognen, skabt på Georg Jensens sølvsmedeværksted, findes i udstillingen Solens Land på Odsherreds Museum. Men der findes også kopier andre steder i verden. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Fra solvogn til solkonge: Oldtid møder nutid i offerfundet i mosen

Odsherred - 12. september 2020 kl. 06:32 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherreds mest kendte oldtidsfund, Solvognen, er blevet et yndet symbol og fortolkes ofte i kunstværker. I dag, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe indvier den nyanlagte kultur- og landskabsinstallationen ved fundstedet i Trundholm Mose, er offerfiguren fra oldtiden på manges læber, men også i dagligdagen er det nemt at få øje på den lille bronzehest, der trækker solen hen over himlen. Nordvestnyt giver her et lille udvalg af steder, hvor den kendte figur optræder.

Kommunalt byvåben var spejlvendt Ikke så underligt har Odsherred Kommune valgt Solvognen som fælles byvåben og gennemgående logo, da de tre kommuner Trundholm, Dragsholm og Nykøbing Rørvig Kommune blev samlet under ét i 2007. Det gamle Trundholm Kommune havde også Solvognen i sit kommunevåben, men i en spejlvendt udgave. Det samme er afbildningen på den mindesten, der i mange år udgjorde markering af det vigtige oldtidsfund i Trundholm Mose. Før mindestenen var fundstedet markeret med en mindepæl med skriften »Oldtid mødte nutid anno 1902«.

Trundholm Kommune havde naturligt nok

Solvognen som logo i byvåbnet, men i en

spejlvendt udgave. Her med daværende borgmester

Hans-Møller Olsen i forgrunden.

Foto: Peter Andersen



I dag vender Solvognen den rigtige vej - med mulen mod vest - og vejrer i vinden på de kommunale flag fra toppen af flagstængerne foran rådhuset i Højby, som ligger lige ved siden af byens plejecenter, der har fået navn efter det markante oldtidsfund.

Ikke længere spejlvendt.

Odsherred Kommunes byvåben er Solvognen

og figurerer overalt i kommunalt regi

- fra flagene foran rådhuset i Højby til brevpapiret

på officielle postforsendelser.



Kopier i hele verden Den ægte solvogn, som husmand Frederik Willumsen, fandt i 1902 under pløjning i Trundholm Mose, må man forbi Nationalmuseet for at se. Men Georg Jensens sølv- smedeværksted i København producerede ifølge auktionshuset Bruun-Rasmussen mellem seks og otte udgaver af Solvognen i årene 1954-1977, men det er uvist, hvor mange der stadig eksisterer.

Den originale kan man set i det finske parlament i Helsinki, som en dage fra det danske udenrigsministerium til det finske folk.

Naturligvis finder man også en Georg Jensen-udgave af Solvognen her i Odsherred, hvor den indgår som omdrejningspunkt i den spiral-opbyggede udstilling »Solen Land« på Odsherreds Museum.

Kopien af Solvognen udført af Geog Jensen

er central i udstillingen Solens Land på Odsherred Museum.



En anden kopi pynter i FN-bygningen i New York. Den blev skænket af dronning Margrethe ved et statsbesøg i 1990.

For 10 år siden blev en udgave af Georg Jensens kopier solgt på en auktion hos Bruun-Rasmussen af en anonym køber, som gav 100.000 kroner for eksemplaret. Hvor den befinder sig i dag, vides ikke.

Sidste forår modtog Svendborg Museum en Georg Jensen-kopi. Giveren var en herre ved navn Find Graucob fra Jersey Island. Hans forfædre havde stærke relationer til Svendborg og havde testamenteret sin kostbare souvenir til museet.

Kunstnernes inspiration Flere steder rundt i landet har kunstnere og foreninger ladet sig inspirere af solvognen. Foran Den Fri lærerskole i Ollerup står en skulptur, der er en fortolkning af hesten spændt for solen.

Solvognen var også navnet på en politisk teatergruppe med tilknytning til Christiania. Den blev dannet som en lys- og lysbilledgruppe i 1969, men blev opløst igen i begyndelsen af 1980'erne.

Lokalt i Odsherred har Karin Sauer, der normalt udtrykker sig i unika-keramik, også ladet sig inspirere af Solvognen. I sit installations- og objektkunstværk »Here comes the sun«, opkaldt efter den kendte The Beatles-sang, trænger lyset gennem perforeringerne det bemalede aluminium som en stjernehimmel. Det tager udgangspunkt i fundet af nationalikonet Solvognen i Trundholm Mose i Odsherred og himmelrummet.

Karin Sauers værk "Here comes the sun"

er stært insprireret af Solvognen. Igennem tiden

har mange kunstnere hentet inspiration i

oldtidsfundet fra Trundholm Mose.

Foto: Stefan Andreasen



»Here comes the sun« er anbragt i loftet i den fine, gamle passage fra Algade til Brændergården i Nykøbing Sjælland.

Solkongen og pengesedlen Mange vil nok i dag forbinde Solvognen med rejsekonen Simon Spies, der brugte den som logo i sit rejseselskab, der sendte danskerne ned til sydens sol og varme i sine charterfly.

Solvognen var Spies varemærke frem til 2012, hvor et nyt logo-design blev præsenteret.

I 2011 lancerede Nationalbanken knitrende nye pengesedler for danskerne. Her pryder Solvognen tusindkronesedlens ene side, mens Storebæltsbroen er printet på den anden side.

Således møder oldtid og nutid hinanden igen - nu i danskernes pengepung.

Den oprindelig mærkepæl for Solvongens fundsted

i Trundholm Mose før der i 1962 blev rejst en sten

med billede og inskription for fundstedet.

Foto: Odsherred Lokalhistoriske Arkiv