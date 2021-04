Der venter mere udeundervisning end skærmskole fra på mandag for eleverne i 5.-8. klasse. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Fra skærmskole til mere udeskole i næste uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra skærmskole til mere udeskole i næste uge

Odsherred - 23. april 2021 kl. 17:19 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Fra på mandag kan eleverne i 5.-8. klasse på Odsherreds folkeskoler mødes til udeundervisning i de uger, der ellers er omlagt til fjernundervisning på grund af corona-restriktionerne.

I et brev til forældrene til elever i de kommunale folkeskoler, skriver kommunen, at det bliver op til de enkelte skoler at vurdere, hvad der bedst egner sig til henholdsvis ude- og fjernundervisning, så den pædagogiske kvalitet, læring og sammenhængen i undervisningen ikke kompromitteres mere end højst nødvendigt.

»Vi ønsker alle at se mere til hinanden, men hvis udeundervisningen ikke rigtig giver mening, så vil der være dage, hvor vi kunne have mødtes udenfor, men vælger at gennemføre fjernundervisning. Det beder vi om jeres forståelse for«, skriver kommunen i brevet.

For eleverne i 9. klasse begynder eksamenerne at banke på, så fra på mandag og frem til de skriftlige prøver skal i skole hver dag.

»I ugen med de skriftlige prøver har eleverne prøver tre dage, en dag med undervisning på skolen og en dag med fjernundervisning hjemmefra. Hvad der sker derefter vil hver skole planlægge til denne tid«, skriver kommunen.

For de yngste elever i 0.-4.klasse er der hundrede procent åbent for fysisk skolegang. For 5.-8. klasse er der åbent for fysisk fremmøde 50 procent af skoletiden, mens afgangseleverne i 9. og 10. klasse må være fysisk til stede på skolerne 80 procent af tiden.