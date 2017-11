Fra seks til fem kvinder i byrådet

For Dansk Folkeparti gør 32-årige RUC-studerende fra Vig, Julie Jacobsen sit indtog og overtager mandatet fra 71-årige Helle Just Jensen, der ikke opnåede genvalg til byrådet.

- Det er jo ikke mange kvinder, der er kommet ind. Det er vi selvfølgelig kede af. Det er lidt en mandeverden. Politik er en udfordring, men det er det altså også at være kvinde. Men vi står last og brast, fastslår Lis Ingemann.

- Jeg synes det er ærgerligt, og det er jo en generel tendens over hele landet. Jeg har gjort indsatsen for at få dem på kandidatlisten, og det er generelt sådan at de har været super positive, og selvom jeg har været meget nej-resistent, så ender det med at de prioriterer andre roller, familien for eksempel, fortæller Hanne Pigonska, som ikke er uvant med rollen som ene kvindelige v-repræsentant i byrådet.