Fra orange til lyseblåt: Endelig virker gulvet i Vig-hallen

Halinspektør Preben Nielsen, Odsherred Kommune, havde det store smil på, da han torsdag kunne præsentere et ny-repareret og -overfladebehandlet gulv i idrætshallen i Vig Kultur & Idrætscenter.

I samme arbejdsgang er den orange farve udskiftet til lyseblå.

Det orange gulv har siden hallens indvielse i 2016 været et smertensbarn - med afsmitning på hvide fodbolde og sportssko og umuligt at rengøre og afrense for harpiks efter håndboldspil.

Men nu er problemet løst. - Vi har prøvet gulvet af nu, og det virker. Det er en stor glæde, at der nu er kommet styr på tingene, siger Preben Nielsen.

Den danske sportsgulvs- entreprenør og -ekspert Oscon ApS hjalp i foråret med at opspore fejlen i gulvets beskyttelseslag.

I juli udbedrede Oscon skaderne.

- Det tyske firma, som udførte arbejdet med det orange gulv, havde ikke, som man skal, afsluttet med den hårdfør, transparente top-coating som beskyttelseslag. I stedet rådgav man til at bruge en vandbaseret polish som beskyttelses-hinde, siger Oscons direktør Ole Slott, der torsdag besigtigede det nye lyseblå gulv sammen med halinspektøren.

- Men den polish kunne ikke modstå harpiks-afrensningsmidlet. Det tyske firma sleb så det orange lag af og lagde et nyt lag for at reparere på skaden. Men det hjalp jo ikke, når man fortsatte med at lægge en polish i stedet for en top-coating, påpeger Ole Slott.

Vig-hallen har nu i samme omgang valgt at farveskifte til lyseblå, inspireret af den gulvbelægning, som Oscon har lagt for VUC Næstved.

Den hollandske producent EPI Group, specialist i polyurethan-gulve til haller, har valgt at lade gulv-udbedringen i Vig-hallen, også farveskiftet og ny opstregning af baner, udføre per kulance - det vil sige uden beregning, for at vise imødekommenhed.

EPI Group har betalt Oscon, firmaets danske ene-forhandler, for at udføre arbejdet - ingen af dem var involveret i den oprindelige gulv-entreprise.

- Vig-hallens gulv gav et negativt indtryk af en ellers super fungerende EPI- sportsbelægning. Vi og EPI er glade for at kunne hjælpe Odsherred Kommune med en løsning, der fungerer for brugerne og for rengøringspersonalet, siger Ole Slott.