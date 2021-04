Christina Hansen er skiftet fra Isboden på Algade til kontorjob hos KJ Gulvservice. Foto: Jørgen Gravesen

Send til din ven. X Artiklen: Fra kontor til isbod og til kontor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra kontor til isbod og til kontor

Odsherred - 19. april 2021 kl. 10:47 Af Preben Moth Kontakt redaktionen

Christina Hansen og hendes familie købte for ni år siden Isboden på Algade i Nykøbing efter de foregående ni år at have haft Restaurant Hos Fru Hansen i Odsherred Golfklub. Hun havde tænkt, at isboden skulle hun passe indtil pensionen kaldte.

Sådan gik det dog ikke.

- Isboden har jo haft lukket om vinteren, så der har jeg i stedet for hjulpet min søn, der er indehaver af KJ Gulvservice, på kontoret. Og efter sidste vinter spurgte han forsigtigt, om jeg ikke kunne tænke mig at arbejde på kontoret hele tiden i stedet for at vende tilbage til Isboden, fortæller Christina Hansen, og det ville jeg faktisk gerne.

Hun synes, at det er en sjov mandeverden at være en del af, der er en god tone mellem de 12 medarbejdere, der har travlt, for der er i denne tid to måneders ventetid på gulvslibning.

En fordel ved det nye job er også, at hun nu har fri hver weekend og kan holde sommerferie, hvad man selvsagt dårligt kan i en isbod.

Og faktisk har Christina Hansen en kontoruddanelse i bagagen fra begyndelsen af 1980´erne. Det var dengang der var telefaxer, telefoner med drejeskive og gennemslagspapir på skrivemaskinen, så det var vigtigt at undgå fejl for ellers var det en ommer, der kunne ikke bare lige printes en ny version ud.

- Jeg har dog også førhen stået for min mands regnskab i 30 år, da vi havde firmaet. Det er sjovt at arbejde sammen, når man kan enes. Men det er René, der er chef, men jeg bestemmer nu også lidt og man kan da altid sige sin mening, slutter Christina Hansen, der nok ikke er i firmaet i ni år som i de to foregående job, for om seks år kan hun gå på pension som 67-årig.