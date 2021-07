Drømmen om at samle en bred vifte af uddannelsestilbud omkring Odsherreds Gymnasium i Asnæs i et attraktivt campus-miljø kom et stort skridt nærmere realisering i denne uge . Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Fra drøm til virkelighed: Stort skridt mod Campus Odsherred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fra drøm til virkelighed: Stort skridt mod Campus Odsherred

Odsherred - 03. juli 2021 kl. 10:13 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Selvom baggrunden var en anelse dyster, så var jublen og lettelsens ikke til at tage fejl af. For en uge siden meddelte Undervisningsministeriet,

Læs også: Fusionsskoler sætter fælles kurs

at der var givet grønt lys til, at Odsherreds Gymnasium og EUC Nordvestsjælland kunne indsende den officielle ansøgning om lov til at fusionere. Til trods for et landsdækkende fusionsstop på ungdomsuddannelsesområdet.

Gymnasiet i Asnæs står nemlig over for en kæmpe udfordring - der bliver ikke født nok børn, og ungdomsårgangene vælger ikke ubetinget og selvfølgeligt Odsherreds Gymnasium som deres ungdomsuddannelse.

Den kombination ville på langt sigt kunne få konsekvenser for uddannelsesudbuddet i kommunen. Det gav rynkede bryn på gymnasiet, der med prognoser, der advarede om 25 procent mindre i statstilskud, et elevtal på mindre end 300 og dermed også begrænsede muligheder for faglig udvikling. Samtidig har EUC Nordvestsjælland i stigende grad fået ansøgninger fra flere og flere unge fra Odsherred.

Havde tilkendegivelsen fra undervisningsministeriet været negativt, ville drømmen om et campus-miljø i Asnæs lige pludselig være langt væk.

Nu er den i stedet snublende nær, for der er ingen, der forventer en afvisning af den officielle ansøgning, så til efteråret går de to uddannelser i gang med at skabe en fælles retning for uddannelsestilbuddet i Odsherred.

Fusionen med EUC Nordvestsjælland vil gøre ungdomsuddannelsestilbudde-

ne i kommunen mere modstandsdygtige, mere attraktive og hermed sikre, at der også i fremtiden, når ungdomsårgangene igen stiger omkring år 2025, er et godt, solidt og lokalt uddannelsestilbud til de unge.

Ikke kun stx-elever

Tilbage i 2009 formulerede Odsherred Kommune de første tanker om Asnæs som en uddannelsesby. I kommuneplanen 2009-2021 er det således formuleret på skrift, at man ønsker at udvikle Asnæs som et attraktivt sted for unge at uddanne sig, Nykøbing skulle være kunstby og Vig fritidsby.

Målet var og er at skabe et tiltrækkende og mangfoldigt uddannelses- og ungdomsmiljø til unge i Odsherred. Man ønskede et campuslignende studiemiljø i Asnæs og et centrum for både unge under uddannelse, unge på vej i uddannelse samt for foreninger, kulturaktører og almindelige borgere.

I denne uge står Asnæs så på tærsklen til at kunne begynde at virkeliggøre drømmen om at skabe et campus-miljø på Åstoftevej. I 2018 blev første skridt taget med oprettelsen af hf-tilbud, og til sommer baner det første hold hhx-studerende yderligere vej til etableringen af et egentlig campus-miljø med en bred vifte af uddannelsesmuligheder.

Efter et års drøftelser og møder sendte uddannelsesinstitutioner i foråret en føler ud til Undervisningsministeriet.

Man ønskede at fusionere, men det krævede en dispensation fra det landsdækkende fusionsstop. Svaret kom i denne uge - undervisningsministeren syntes om ideen og ville gerne se den officielle fusionsansøgning, og så gik det stærkt. For kunne man sende ansøgningen af sted inden 30. juni, så ville man rent teknisk kunne fusionere med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.

- På den måde bliver det nemmere rent regnskabsmæssigt, og vi kan spare en del penge på at gøre det på den måde, forklarer Steffen Lund, direktør for EUC Nordvestsjælland.

At bygge et campus er ikke billigt, så pengene, man sparer rent regnskabsmæssigt, skal nok få ben at gå på. Uddannelserne skal finde i omegnen af 45 millioner kroner for at få de rammer, der skal til for at tilbyde et attraktivt campus-miljø i Asnæs.

På nuværende tidspunkt er der givet tilsagn om 15 millioner kroner, heraf fem fra Odsherreds Kommune, men begge uddannelsesinstitutioner er yderst fortrøstningsfulde i forhold til de resterende midler.

Der er således undersøgelser og sonderinger, der tydeliggør, at der er stor opbakning hele vejen rundt, og derfor er vurderingen, at det bestemt ikke er urealistisk at skaffe midlerne.

Med denne uges grønne lys fra Undervisningsministeriet til at sende en egentlig fusionsansøgning blev det yderligere realistisk at få fonde til at åbne for pengekassen og dermed også kunne omdanne campusvisioner til reelle faglokaler og attraktive sociale og faglige miljøer, der kan løfte uddannelsesniveauet i Odsherred og elevtallet på gymnasiet.

relaterede artikler

Grønt lys til stor skolefusion 29. juni 2021 kl. 13:52

Brug for politisk handling, for at sikre udkantsgymnasier mod lukning 10. juni 2021 kl. 09:17

Erhvervsliv inviteret til Campus-snak 16. maj 2021 kl. 10:11