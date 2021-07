Se billedserie Engang ansat på Noma, nu selvstændig på Odden. Tidligere kunne brødudsalget i Louise Bannons Tir Bageri være i kurven på denne cykel, men nu er cyklen mest til pynt. Foto: Niels Sørensen

Fra Noma til et bageri på Odden

17. juli 2021

Louise Bannon har travlt i sit økologiske bageri, der indtil videre er placeret ved siden af hendes ejendom på Gnibenvej 13 på Sj. Odde. Selve huset er nemlig ved at blive sat i stand og dermed endnu ikke klar til at rumme et bageri, så hun har opstillet to barakker på grunden. Den ene fungerer som bageri, den anden som brødudsalg.

- Der har simpelthen været travlt lige fra dag et. Jeg har kun haft åbent et par uger, og allerede nu kniber det med at følge med. Jeg har ikke engang haft tid til at tjekke mails, siger Louise Bannon.

Hun er i arbejdstøjet og har hvide, støvede pletter af mel i ansigtet. Melet er friskmalet. Alt skal være så autentisk, økologisk og biodynamisk som muligt. Sommerlandet har taget godt imod denne kombination.

- Jeg startede egentlig med at sælge mit brød fra cyklen her, blandt andet nede på Odden Havn, men den bruger jeg så ikke mere, for efterspørgslen blev så stor, at jeg valgte at overtage det her sted og lave et egentlig bageri, siger Louise Bannon og hopper med et smil på omtalte cykel, der kan have brød i en overdimensioneret kurv.

Det bedste fra området Hun er født og opvokset i Irland og taler engelsk med irsk accent. Tir er gælisk og betyder »land« eller »egn«.

- Det skal vise, at jeg kun bruger de bedste ingredienser fra området, siger Louise Bannon, der er uddannet kok i Dublin og arbejdede med økologi i Irland, inden hun kom til Danmark i 2009.

Da var Irland i dyb recession efter finanskrisen.

- Restauranterne lukkede på stribe, og så tænkte jeg, at det måske var nu, jeg skulle prøve at arbejde i udlandet, siger Louise Bannon, som fik job på Noma og kom under den berømte René Redzepis vinger.

Han inspirerede hende til at arbejde med brød, og hun var efterfølgende i USA og Frankrig for at videreudvikle sine kundskaber.

Muligheden for at fortsætte denne udvikling fik hende til Birkemosegård ved Havnebyen og altså Sj. Odde.

- Det er det her, jeg vil. Til næste år har jeg også både korn og grøntsager og frugttræer bag huset, og det hele skal indgå i mit bageri, siger Louise Bannon.