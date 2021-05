Se billedserie Der er en pragtfuld udsigt fra de store vinduer i restauranten. Foto: Jesper Danscher

Send til din ven. X Artiklen: Fra Noma til Odden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Noma til Odden

Odsherred - 10. maj 2021 kl. 15:45 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Det var ønsket om at komme tættere på råvarerne, der fik franske Alice Arnoux til at skifte fra Noma til Birkemosegaard Køkken på Odden.

Det er ikke uden en vis stolthed, at manden bag Birkemosegaard Køkken, Martin Kvedéris, fortæller om sin nye kok.

Sammen med også franske Margaux Baju har han et så godt team i køkkenet, at han allerede nu håber, de to bliver noget længere end de foregående, der normalt blev et års tid.

- Men Odden har et par, der arbejdede her for et par år siden, ikke kunnet slippe. Så nu har de kiosken i Havnebyen og bor i byen, fortæller Martin Kvedéris.

I flere år har han arbejdet både med restauranten og på gården, men nu koncentrerer han sig om Birkemosegaard Køkken og salget af grøntsager til de københavnske restauranter.

- Jeg er vel kommet på 30 restauranter med grøntsager gennem mange år, siger han.

Spørger man ham, hvad der trækker ved Birkemosegaard Køkken frem for Noma, så lyder svaeret prompte:

- Her er vi tæt på råvarerne hele tiden.

Han kommer med et lidt barsk, meget sigende eksempel.

»På en stor restaurant arbejder kokken som en patolog, der er hvide vægge og inden vinduer, og det, du skærer i, er dødt. På Birkemosegaard Køkken er råvarerne levende, og der er vinduer i køkkenet«.

Efter lidt oversættelse frem og tilbage er Alice Arnoux enig med ham.

Restauranten har udviklet sig fra de arrangementer, som Birkemosegaard gennem mange år har holdt for deres kunder fra de københavnske restauranter. Og det er da også de samme folk, der udgør grundstammen af gæsterne sammen med sommerhusgæster, som kender råvaerene fra de grøntsagskasser, de har modtaget gennem mange år.

- Jeg har, da jeg arbejdede på gården, selv haft fornøjelsen at køre kasserne ud til de opsamlingssteder, hvor kunderne kom og hentede dem selv, fortæller Martin Kvedéris.

Birkemosegaard Køkken er foreløbig kommet igennem coronakrisen med skinnet på næsen.

- Og i den måned, vi var tvangslukket, gav det lidt tilskud at kunne sælge take- away, siger han og taler hurtigt om fremtiden:

- Nu har vi foreløbig åbent torsdag aften, fredag og lørdag frokost og middag, mens søndagen blot er frokost.

- Og hvis gæsterne blot vil komme en halv time før, tror jeg nok, vi kan nå to serveringer om aftenen.

Så Martin Kvedéris ser lyst på tiden efter corona.