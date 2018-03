Politiet opfordrer folk til at lade være med at tage billeder af ulykker, som dem, der i lørdags ramte en familie fra Højby.

Fotoivrige tilskuere ved drengs død

Mens redningspersonale i lørdags forsøgte at genoplive en 2,5 årig dreng i Højby, var der folk, der stoppede op og tog billeder. Ikke for at hjælpe, men af ren og skær nysgerrighed, og det chokerede drengens mor, der i et opslag på Facebook opforder folk til at tænke sig om, og lade være med at tage billeder af ulykker.