Foto-vinder elsker at indfange himmelen

Odsherred - 13. august 2021 kl. 08:15 Af Torben Andersen

Med et fotografi af Mælkevejen over Vejrhøj vandt Lone Athanasakis fra Fårevejle forleden fotokonkurrencen »Det kjære Danmark«, som løb af stablen i forbindelse med årets Lundbye Kunstfestival i Kalundborg. Med prisen fulgte 5.000 kr.

- Jeg havde slet ikke regnet med at vinde. Det var min første konkurrence, siger Lone Athanasakis, som ikke vidste, at guldaldermaleren J.Th. Lundbye (1818-1848) havde malet Vejrhøj.

Vinderbilledet blev taget en vinteraften i 2018.

- Det er taget i forbindelse med min fascination af nattehimmelen. Jeg havde ingen særlige tanker om billedet. Jeg var ude for at træne lidt med forgrund og himmelen, så det kom til at se pænt ud. Jeg bor ikke så langt fra Vejrhøj, så det er ret åbenlyst for mig at køre derop, fortæller Lone Athanasakis, som oplyser, at hun ikke anvendte sit bedste fotoudstyr til at tage vinderbiledet.

- Man kan også tage billedet af nattehimmelen med lidt ældre udstyr, bare det kan lukke noget lys ind, siger hun.

I dag er hun bedre udrustet på det tekniske område end i 2018.

- Det er nødvendigt at efterbehandle nattebilleder, men jeg forsøger at redigere så nænsomt som muligt, så det ligner det, som jeg ser på himmelen. Jeg bryder mig ikke om billeder, som er overredigerede. De bliver for urealistiske, og så forsvinder charmen, siger hun.

Torsdag og fredag i denne uge er der mange stjerneskud på aftenhimlen.

- Hvis det er klart vejr, så kan jeg også finde på at tage ud og kigge på dem, men jeg er nok mere til nordlys, stjernebilleder og natskyer. Sidste år gik jeg i gang med at fotografere Orions Bælte. Det interesserer mig mere end for eksempel meteorer, siger Lone Athanasakis, som også fotograferer om dagen, hvis der for eksempel er nogle særlige skyfænomener. Hun har et par råd til dem, der gerne selv vil prøve sig med at indfange nattehimmelen i et kamera.

- Man kan godt tage billeder af lysende natskyer med sin mobiltelefon. Jeg har set flotte stjernebilleder taget med en mobil, men det fungerer ikke rigtig for mig. Jeg vil anbefale et spejlreflekskamera på stativ og et objektiv, så man får et højt blændetal, der kan lukke en masse lys ind. Objektivet er faktisk vigtigere end kameraet, siger Lone Athanasakis, som forsikrer, at Odsherred byder på mange gode steder at nat-fotografere.

- Jeg kører gerne langs kysten fra Ordrup og helt op til Odden. Odden er rigtig god, for her er der ikke så meget lysforurening. Mælkevejsbilleder kan man ret hurtigt få taget, men det skal være helt mørkt, så jeg tager gerne afsted et par timer efter solnedgang. For mig er Mælkevejen lige så fin som solen, og jeg bruger den til at komme igennem den mørke vinter, siger hun.

48-årige Lone Athanasakis lider af angst, hvilket satte hende i gang med at fotografere.

- Jeg blev vildt fascineret, da jeg så et billede af nordlys fra Odsherred. Jeg har boet i Odsherred altid, og jeg vidste ikke, at det var muligt at se nordlys her. Det kickstartede min interesse for at fotografere nattehimmelen. Om natten er der ikke så mange mennesker, og det passede mig rigtig godt, og det er blevet en slags ventil for mig. Jeg har lært meget af de forskellige fotogrupper, der findes på diverse platforme, siger Lone Athanasakis, som har sin egen foto-hjemmeside, lathana.dk.

Mange har spurgt, om hun også tager portrætbilleder.

- Men portrætfoto er ikke mig. Jeg foretrækker at være under himmelen. Her fungerer jeg bedst, smiler Lone Athanasakis.