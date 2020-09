Foto-væggen er ødelagt og skrues ned - bliver nu digital

Foto-væggen på værkstedsbygningen mellem Højby Skole og Borren - Højby Kultur- og Idrætscenter er nu så ødelagt af vejr og vind, at den er blevet taget ned, oplyser Thomas Nicolaisen fra Samarbejdsudvalget i Højby.

Fotografierne var en del af et borgerinddragende udsmyknings-projekt af Borren, kørt af Nykøbing-keramiker Martin Nybo Jensen; et fodspors-projekt, hvor borgere satte fodaftryk i fugtigt ler, der blev brændt klinker til anlæg udenfor Borren, og de medvirkende fik taget fotos af fotograf Lars Wahl til en foto-væg på værkstedsbygningen.

- Vi har hele tiden vidst, at fotografierne kun havde to års levetid, siger Thomas Nicolaisen.

Højby Lokalråd har skruet de vejr-bestandige bundplader ned og stillet dem på lager og foreslår nu, at de kan bruges til en anden form for kunstnerisk udsmykning - måske i et projekt mellem en professionel kunstner og skolens elever.