Se billedserie Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Foto og video: Stadsorkester gav koncert i vindfanget

Odsherred - 03. april 2020 kl. 08:19 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var glæde og begejstring i øjnene på Grethe Broløs og de andre beboere på Plejecenter Grønnegården i Nykøbing, da seks musikere fra stadsorkesteret gav en lille koncert i plejecentrets vindfang.

Fornøjelserne er sparsomme for tiden, og især for plejehjemsbeboerne er tiden måske ekstra lang, selvom personalet hjælper dem med kontakt til pårørende udenfor murene - blandt andet via Facetime.

Derfor vakte det begejstring og dansehumøret frem, da musikanterne trak blæseinstrumenterne frem.

- Beboerne har det generelt godt, selvom det er svær at have kontakt med andre lige nu. Så sådan et musikalsk besøg betyder glæde og at der sker noget i hverdagen betyder meget, fortæller plejecenterleder Bodil Jakobsen.

Hverdagen har bestemt også ændret sig for de pårørende, fortæller Lone Cederquist, der er formand for centerkontaktrådet.

- Min mand bor der, og jeg er jo vant til at komme der 4-5 timer om dagen, så det er hårdt ikke at kunne have den samme kontakt til ham, som jeg plejer. Jeg plejer også at lave aktiviteter på plejecentret, men det er der heller ikke noget af nu, fortæller hun.

Det var hende og en anden pårørende, der fik inviteret Nykøbing Sj, Stadsorkester til at give en lille »coronakoncert« for beboerne i både nummer 25 og 26.

Stadsorkesteret har i mere end 50 år spillet julekoncerter på byens plejehjem, men i år blev det altså udvidet med en påskekoncert - på behørig afstand.

Fredag i sidste uge var der også underholdning på behørig afstand, da to kirkesangerne fra Nykøbing Kirke kom forbi med sange fra Højskolesangbogen.