Modlys Festival 2021 i Nykøbing Sjælland er aflyst og erstattet af fotokonkurrencen »Modlys på vågeblus« - med lyset som tema. Her et foto fra sidste års festival, der samlede 3000 fastboende og sommerhusejere. Foto: Thomas Olsen

Foto-konkurrence med lyset som tema - i en mørk tid

Den borgerinddragende Modlys Festival i Nykøbing Sjælland, der skulle have fundet sted i februar men er aflyst på grund af corona-restriktioner og udskudt til 2022, omdannes i år til fotokonkurrencen »Modlys på vågeblus«.

- Vi kan som bekendt ikke afholde »Modlys« i 2021, fordi pandemien spænder ben. Men nu vil vi i styregruppen gerne invitere alle, der leder efter et lys i mørket, til en lille fotokonkurrence, siger Helle Christence Ankerstjerne, koordinator på Modlys Festival.

Deltagerne opfordres til at skildre lyset på alle mulige måder i deres fotografier.

- Og det lys, som I selv skaber, for at bringe håb i en corona-tid, siger Helle Christence Ankerstjerne.

- Vi glæder os vildt til at se jeres bidrag til »Modlys på vågeblus«, der kan frembringe et håb om lysets genkomst. Lad vinterlyset skinne over Nykøbing, lyder det fra styregruppen.