Forventer at genåbne skoler og daginstitutioner på onsdag

Tirsdag orienterede kommunaldirektør Claus Steen Madsen byrådet om, at man i Odsherred forventer at åbne dagtilbud og 0.-5. klasse i skolerne den 15. april, og at der blev arbejdet på højtryk for at komme i mål med en plan og orientere personalet, så især forældre kan få hurtig besked.