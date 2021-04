29-årige Nahmutallah Ahamadzai knivdræbt på jobbet: Så langt er sagen

Angiveligt skulle en uenighed omkring kørsel til en covid-19-test have udløst knivstikkeriet, men da både grundlovsforhøret i byretten i Roskilde 31. januar foregik for lukkede døre og alle fristforlængelser er foregået med frivilligt samtykke er der ikke sluppet mange detaljer om selve knivdrabet ud i offentligheden.

Senioranklager ved midt- og Vestsjællands Politi, Louise Hansen, oplyser til Nordvestnyt, at hun forventer at have et anklageskrift og en berammelse i sagen på plads inden sommerferien.