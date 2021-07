En kortere arbejdsuge er, ifølge Odsherred Kommune, blevet modtaget med kyshånd af de ansatte.

Send til din ven. X Artiklen: Fortsat jubel over kortere arbejdsuge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortsat jubel over kortere arbejdsuge

Odsherred - 07. juli 2021 kl. 09:27 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

På Island er en fire dages arbejdsuge en stor succes, og sådan ser det også ud for de medarbejdere i Odsherred Kommune, der arbejder mandag til fredag.

Læs også: Island har kæmpe succes med fire dages arbejdsuger

I hvert fald er kommunens HR-konsulent, Christina Malm, citeret i et magasin for danske kommuner, for at sige, at:

»Medarbejderne er vilde med den her fredag, hvor de har fri. Nogle har sagt, at de oplever at de helt glemmer deres koder hen over weekenden, fordi de kobler så meget af.«

Den fire dages arbejdsuge er en treårig forsøgsordning, hvor arbejdsugen stadig er på 37 timer, med to timers fordybelsestid, der kan bruges på at læse faglitteratur eller på en studietur i lokalområdet.

Et af formålene med forsøgsordningen er, at det skal blive lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunen, og HR konsulenten fortæller, at der er lavet et fokusgruppeinterview med nye ansatte, hvor den fire dages arbejdsuge beskrives som medvirkende til at de ansatte søgte job i Odsherred Kommune.