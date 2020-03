Det var her på Rødhøj, at den fatale trafilulykke skete den 14.februar, da en 23-årig mand foretog en overhaling og kørte frontalt ind i en modkørende bilist. Foto: Thomas Olsen

Fortsat fængslet i sag om trafikdrab

Den 23-årige mand, der sidder varetægtsfængslet for at have forvoldt en 28-årig kvindes død efter en overhalingsulykke på Rødhøj i Asnæs, den 14.februar, skal fortsat opholde sig i fængsel.