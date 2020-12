Fortidens krudt og kugler har hærdet det gamle slot

»Vores mure har taget imod krudt og kugler og ilden har raset. Alt sammen i forsøget på at tage livet af det gamle slot. Men slottet er blevet stående. Det gør det også under denne »krig,« men det er vitterlig ikke sjovt. For vores branche er det ødelæggende. Rigtig mange overlever første kvartal alene på julesul. Det bliver der ikke noget af i år, som allerede har været rigtig svært. Kompensationsordningerne dækker nogle udgifter, men den omsætning, vi skal leve af og bruge til at vedligeholde og udvikle, er væk. Så det kræver lige, at vi løfter hovedet og ser lidt længere ud i fremtiden for at se noget virkelig positivt. Til næste år skal vi videre med mange spændende projekter. Herskabsstalden er utrolig vigtig for os, og den skal vi sikre for eftertiden. Slottets 300 år gamle vinduer er vi ved at planlægge restaureringen af, og i det nye år byder vi Jeppe Foldager velkommen som kok, og vi glæder os til sammen med ham at skrive de næste kapitler i eventyret om gulerødderne og gastronomien,« siger han.