Dragsholm slot er et 800 år gammelt renæssanceslot, og her finder de ansatte ofte små hilsener fra fortiden.

Fortiden sender ofte hilsener på det gamle slot

På Dragsholm Slot finder de stadig spor fra fortiden, og slotsejeren glæder sig over de små pip fra gamle dage.

vindekilde: Kongetrappen er en central del af Dragsholm Slots ynde, men også et sted, hvor Mads Bøttger har mødt en hilsen, i form af en gammel øl, fra hine tiders håndværkere. I det hele taget kan Mads Bøttger berette om et slot, hvor fortiden hyppigt titter frem.

»Da vi restaurerede i køkkenet og etablerede det nuværende receptionsområde fandt vi gamle sager, som var gemt til os. Fra de helt gamle dage har vi blandt andet fundet nedslidt værktøj pænt pakket ind i et stykke lærred, som en hilsen fra dem, der har slidt med murværket, da bispens hovedsæde blev omdannet til et renæssanceslot,« siger han.

Sirligt indpakket porcelæn, aviser og indrids i slottets vinduer er andre små hilsener, som glæder Mads Bøttger fordi de skaber en bro mellem for- og nutid.

»Det giver stof til eftertanke, og beriger oplevelsen af at være på et gammelt slot som Dragsholm, og det er en traddition som vi fortsætter med at lægge små hilsener til eftertiden. Det kan være en flaske god lokal vin, en Michelin-guide eller en historiebog, som en gave til nutiden og til mennesker i fremtiden,« siger han.