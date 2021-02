Odsherred Forsyning vil gerne mindske behovet for at bruge afkalkningsmidler i hjemmet, og dermed sende færre kemikalier til renseanlæggene. Det kan gøres med CO2-anlæg påmonteret eksisterende anlæg.

Forsyningsselskab vil mindske kalk i kedlen

Af Marianne Nielsen Alle kender nok til kalkflagerne, der ender i teen og til badeværelsesfliserne, der må have en omgang kalkfjerner. Kalkindholdet i drikkevandet skaber tilbagevendende irritation hos forbrugerne, og det er Odsherred Forsyning ved at gøre noget ved. Forsyningen er på vej med nye anlæg, der mindsker kalk-besværlighederne i hjemmet.

Årsagen til implementeringen af de nye CO2-anlæg, er ikke at fjerne kalken, men at krystallisere den, så den ikke lejrer sig så meget, steder hvor den er uønsket.

For forbrugerne betyder det, at smagen, magnesium og kalken i vandet bibeholdes, men behovet for at bruge kemikalier for at fjerne det fra elkedler, vandhaner og i badeværelset, bliver mindre.