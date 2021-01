Se billedserie Skellet mellem rækkehusene og den genetablerede offentlige sti er nu markeret med en bøgehæk. Foto: Helene Nielsen

Forsvundet sti er genetableret efter klage

Odsherred - 18. januar 2021 kl. 11:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Asnæs: I december skrev Nordvestnyt om en offentlig fire meter bred sti, som var blevet indsnævret til under halv bredde og en anden sti, som var helt forsvundet i forbindelse med et byggeprojekt i Vestervangsparken i Asnæs, hvor AOB Ejendomme var i gang med at opføre rækkehuse. Leo Cordua fra AOB Ejendomme fortalte dengang, at der var tale om en fejl, som der nok skulle blive rettet op på, men at der var travlhed i byggeriet, eftersom husene skulle være klar til indflytning ved årsskiftet.

Else Andersen fra Center for miljø- og teknik i Odsherred Kommune, var heller ikke i tvivl om, at de dengang forsvundne stier, som så ud til, at være blevet en del af haverne ved de nybyggede rækkehuse, skulle genetableres.

- Etableringen af stierne er indskrevet i lokalplanen som en forudsætning for ibrugtagning, fastslog hun.

Og sådan blev det. I forbindelse med, at de nye beoboere flyttede ind i rækkehusene, er stierne dukket op igen.

Nærmeste nabo til byggeriet, Jens Hertz, som tidligere havde rettet flere henvendelser til Odsherred Kommune om de forsvundne stier, skriver i mail til Nordvestnyt, at han og de andre naboer er glade for, at der nu er taget hånd om sagen.

- Efter artikel i Nordvestnhyt, skete der noget kort efter. Her kom en landmåler og satte pinde i jorden langt inde mod byggeriet, og efterfølgende blev der plantet hæk i skellet, skriver han.