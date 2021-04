Retssal D ved retten i Holbæk har siden den 16. februar i år dannet rammerne for retssagen mod de tre tiltalte, som tirsdag fik dom for trusler, afpresning, frihedsberøvelse og vold i forbindelse med en narkogæld. Foto: Retten i Holbæk

Forsvarsadvokat om vidne: Han er fuld af løgn

Det er meget sjældent, jeg siger, at et vidne bevidst lyver i retten, men det gør jeg i denne sag, sagde advokat Anders Lægds- mand som forsvarer for den ene af de tre tiltalte i sin procedure i afpresningssagen ved Retten i Holbæk tirsdag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her