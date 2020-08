Den forfærdelige trafikulykke, der kostede en ung mor livet den 14.februar, blev mandag afgjort i Retten i Holbæk.

Send til din ven. X Artiklen: Forsvarer i sag om trafikdrab: Alt for streng straf Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvarer i sag om trafikdrab: Alt for streng straf

Odsherred - 17. august 2020 kl. 22:03 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Advokat Lone Damgård, var forsvarer for den 24-årige Max Binger, der i formiddags blev idømt tre års fængsel for et trafikdrab på Rødhøj i Asnæs.

Læs også: Spritbilist dømt for dødsulykke

Forsvarsadvokaten tilkendegav efter domsafsigelsen, at hun finder straffen for streng, men hendes klient ønsker ikke at anke sagen.

»Det er min klare opfattelse, at dommen er for streng, men den bliver ikke anket, da min klient gerne vil videre med sit liv. Han har brug for at lægge sagen bag sig, hvilket han selvsagt ikke kan, men tanken om at vente i flere måneder på en dom i landsretten gør, at han accepterer dommen. Han er tillige gået til straksafsoning,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

relaterede artikler

Beruset bilist smadrede en hel familie med sin bil 12. august 2020 kl. 13:16

Overhaling forbudt efter dødsulykke 30. juni 2020 kl. 02:00

Trafikdrabssag udskydes til efter sommerferien 29. juni 2020 kl. 17:37