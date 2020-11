Lækre bløde skind til numsen, runde bænke, et ildsted og lækre træhytter lavet af eleverne på Odsherreds Efterskole. Foto: Per Christensen

Forstanderen skabte kunst med sin skole, nu stopper han

Tom Hagedorn og hans hustru Stine sagde alligevel ja til en tre-årig prøveperiode, drog med fire små børn til Fårevejle, og tog hul på et skoleeventyr, som han ikke havde drømt om, og i dag, knap 20 år efter samtalen, er Tom Hagedorn stadig forstander på Odsherreds Efterskole, OE, men den 18.december er det forbi, for han har sagt op. Ikke med glæde, men fordi tiden er til det.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her