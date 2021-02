Se billedserie Rune Bach er på besøg på Odsherreds Efterskole, hvor han fra den 1.marts skal være forstander, og selvom han må se langt efter eleverne, der alle er sendt på online undervisning, så glæder han sig til sin skolestart. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Forstanderen på den ambitiøse efterskole tør tale om de store ting i livet

Sneen knitrer under hans fødder. 34-årige Rune Bach har travlt. Han er på besøg på Odsherreds Efterskole, OE, hvor han skal være forstander, og der er meget nyt at sætte sig ind i.

Elever er der ikke mange af bag skolens snehvide murværk, ikke endnu, men hans visioner står skarpslebne.

Første arbejdsdag er den 1.marts, men først skal skolens ånd ind under huden. Han er læreruddannet, arbejder stadig på en folkeskole i Gentofte og er en travl familiefar, hvor de to børn på nul og to år holder ham til ilden.

Bliver boende Hans hustru, Annika Bach, arbejder i Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, på Frederiksberg, og selvom han beskriver forstander-jobbet som et drømmejob, så er det ikke et led i en større karriereplan.

Tværtimod, for familien købte sidste efterår et hus i Rødovre, hvor de har lagt megen knofedt og som de ikke har tænkt sig at flytte fra.

»Jeg havde ingen planer om et jobskifte, men så kom det her drømmejob, og der var ikke bopælspligt, så jeg vovede at søge. For mig er det tilstedeværet på skolen, der betyder mest, og så tror jeg at køreturen vil give mig en lille meditationsstund. Det her er ikke et 8 - 16 job, og jeg får også mulighed for at blive og sove på skolen, for jeg vil indgå i skolens almindelige liv, også om aftenen,« siger han.

Store visioner Rune Bach tør godt tage store ord i sin mund, når han skal beskrive efterskolens evne til at danne fremtidens voksne. Det handler om faglighed og det unikke kulturmøde mellem unge fra hele verden, og han ved hvad han taler om.

Sammen med sin hustru har han arbejdet med pædagogisk udviklingsarbejde på Madagaskar, og når han skal sætte ord på sine visioner, så handler det om at give unge mennesker en fabelagtig mulighed for at opleve og spejle sine værdier i mennesker de normalt aldrig ville møde, at give dem en international øjenåbner og dermed danne dem til at blive ansvarlige og tænksomme voksne.

Til gengæld står Rune Bach ikke klar med en skovfuld revolutioner, for OE er, hvor den skal være.

»Jeg kommer ikke for at revolutionere skolen, Den er et godt sted idag, men jeg kommer for at videreføre et stærkt skolekoncept. Den måde som man måske kan mærke at jeg kommer til, er nok mest på de indre linjer. Jeg kommer med en lærerbaggrund, og jeg vil holde fast i fagligheden og ikke mindst fortsætte de internationale relationer. Vi har super mange fagligt dygtige elever, og de skal blive endnu dygtigere på OE,« siger han.

Kristendommen fylder Rune Bach taler gerne om store ting i livet. Dannelse, menneskesyn, forholdet til næsten, er ord der falder naturligt, og han slår fast, at OE er en kristen skole.

»Jeg er kristen og jeg synes det er vigtigt at efterskolen fortsat er en kristen skole, men alle er velkomne uanset hvad man tror på, men man skal være interesseret i at tale om livets store spørgsmål, og villig til at blive udfordret. Kristendommen kan forstås som en historisk linie i samfundet og så det personlige perspektiv,« siger han.

Rune Bach og hans familie er selv aktive kirkegængere og kommer i Byens valgmenighed, der holder til på Nørrebro.

Han slår med ordene når man spørger om han er en overgangsfigur på skolens lederkontor, for ambitionerne er for store til den slags.

»Hvis jeg bare tænkte på mit CV, så havde jeg søgt et andet job. Jeg brænder dybt og inderligt for at være med til at give unge mennesker noget livsbagage, til at udvikle dem og drive det bedste menneske frem i dem. Jeg synes vi her på efterskolen har en enestående mulighed for at danne de mennesker, der skal forme vores fremtid i samfundet,« siger han.