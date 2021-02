Se billedserie Teknikere undersøgte gerningsstedet kort efter drabsforsøget blev anmeldt af kvinden. Foto: Presse-foto.dk

Forsøgte at kvæle sin kone: Forbliver fængslet

Odsherred - 02. februar 2021

En 54-årig mand sigtet for at forsøge at kvæle sin kone og derefter satte ild til huset på Lyngen 2. januar skal forblive varetægtsfængslet yderligere fire uger.

Det har han frivilligt erklæret sig villig til, og derfor var det ikke nødvendigt med et egentligt retsmøde ved Retten i Holbæk tirsdag formiddag, for den oprindelige varetægtsfængsling udløb.

Hverken anklager Anja Liin eller mandens forsvarsadvokat Michael Alstrup Kristensen ønsker at oplyse til Nordvestnyt, hvordan manden stiller sig til sigtelserne om drabsforsøg og ildspåsættelse.

Ved grundlovsforhøret var den 54-årige mand tavs under hele retsmødet og fortrak ikke en mine undervejs, ligesom han heller ikke bekræftede sin identitet. De to betjente, der fulgte manden ind i retslokalet havde dog medbragt et kørekort, fundet i den bil, manden blev anholdt i og som er registreret i hans navn.

Om han undervejs i sin varetægtsfængsling har været mere meddelsom overfor politiet, vides ikke.

Drabsforsøget skete den 2. januar, hvor længere tids anspændthed mellem manden og hans tidligere samlever kulminerede med kvælningsforsøg, brandstiftelse og trusler på livet i parrets fælles hjem på Lyngen.

Efter ildspåsættelsen flygtede han fra stedet, og politiet ledte efter ham i tre dage, indtil det lykkedes at lokalisere ham i sin bil ikke mange kilometer fra bopælen.

I grundlovsforhøret kom det frem, at konen var fraflyttet hjemmet i en periode, og fundet sig en anden mand i Jylland. Men vente tilbage til Sjælland, og parrets fælles hjem på Lyngen, hvor hun holdt jul sammen med deres fælles søn. Nytåret fejrede hun i Jylland, men den 2. januar kom hun tilbage for at hente en computer, som den 54-årige havde spildt vand ned i.

Kvinden har forklaret til politiet, at manden havde helt røde og mørke, tomme øjne, da hun ankom - hun følte sig truet, og han tog kvælertag på hende, slog og sparkede hende i hovedet og på kroppen og sagde: »Du kommer aldrig væk herfra. Du skal dø, dø dø«.

Kvinden har ikke kunnet forklare, om hun mistede bevidstheden under kvælningsforsøget, men har fortalt, at det sortnede for hendes øjne, og at hun frygtede for sit liv flere gange.