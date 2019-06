Lokaldemokratiudvalgets formand Per Kragh håber, at gentænkningen af landsbydyst kan give fornyet bevidsthed om Odsherreds unikke landskab og ressourcer. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Forsøger med ny vinkel på landsby-makeover Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsøger med ny vinkel på landsby-makeover

Odsherred - 14. juni 2019 kl. 18:09 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år bliver der ikke nogen landsbymakeover-dyst, sådan som det har været tilfældet siden 2014. I stedet lægger lokaldemokratiudvalget, som står bag landsby-dysten, op til et pilotprojekt kaldet Geopark-makeover.

- Sidste år var tilslutningen ikke overvældende, og derfor besluttede lokaldemokratiudvalget at landsbygmakeover skulle revitaliseres. Og efter at have tænkt os om og lyttet til input fra Geopark Odsherred og borgerne, endte vi med dette pilotprojekt, forklarer formand for lokaldemokratiudvalget, Per Kragh.

På Lokaldemokratiudvalgets møde i sidste uge, blev medlemmerne derfor enige om at sætte gang i et pilotprojektet, som skal give et praj om, hvorvidt der er mere af den type landsby og naturforskønnelse.

Alle kan være med

Pilotprojektet sætter fokus på Geopark Odsherred og områdets stedbundne ressourcer, fællesskabsdannelse og borgernes deltagelse i direkte demokrati.

Bag de flotte ord og visioner ligger konkurrence-elementet om at blive årets Geopark-landsby gennem arbejdet med eksempelvis tilgængelighed i landskabet til lokale gravhøje, udsigtspunkter og samtidig knytte landskab og lokalsamfund sammen via kunst, kulturhistorie og de lokale fødevarer.

- Vores forhåbning er, at det vil afstedkomme noget, der er til gavn for både beboere og turister, og at flere bliver bevidste om, at de bor i et enestående område. For mange er geoparken stadig noget diffust, fortæller Per Kragh.

Geopark-dysten kommer til at foregå i efteråret med dommerrundtur og kåring i slutningen af oktober.

Vinderlandsbyen får et skilt, man kan hænge op i sin landsby, et partnerskab med Geopark Odsherred, udarbejdelsen af et landsbykort samt en beskrivelse af lokalsamfundet på Geopark Odsherreds hjemmeside.

Alle lokalsamfund, veje og sommerhusområder kan ansøge om at deltage, men med minimum seks husstande.