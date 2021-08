Hanne Pigonska(V) mener der kunne være både økonomiske og praktiske fordele i at overdrage de kommunale sportshaller til de foreninger, som benytter hallerne. Foto: Per Christensen.

Forslag fra Venstre: Privatiser sportshaller

Med ni idrætshaller fordelt ud over hele kommunen, er Odsherred Kommune en af de kommuner i Danmark med flest idrætshaller pr. indbygger. Det er godt for idrætslivet, men dyrt i vedligeholdelse. Med et nyt halvgulv til Willemoeshallen på Odden til godt en million kroner, er der lagt endnu stor post på det kommunale budget. Tidligere på året var det renoveringen af Asnæs Svømmehal, som blev syv millioner kroner dyrere end forventet, og sammenlagt kommer til at trække 22 millioner ud af budgettet. Formanden for Venstres gruppe i byrådet, Hanne Pigonska (V), foreslår, at Odsherred Kommune med fordel kunne overdrage de mange sportshaller til de foreninger, som benytter dem.