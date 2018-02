I 2006 havde frosten godt fat i Danmark og dengang blev der pøset 14.000 liter vand ud på p-pladsen ved NIF?s klubhus på Egebjergvej. Det kunne man godt gøre igen, mener Hanne Pigonska (V) i en henvendelse til udvalgskollegerne i kultur- og folkeoplysningsudvalget. Foto: Mik Foto: FOTO: Christian Mikkelsen (Mik.)

Forslag: Udnyt frosten og lav skøjtebaner

Odsherred - 24. februar 2018

Medlem af kultur- og folkeoplysningsudvalget for Venstre, Hanne Pigonska, vil udnytte, at Kong Vinter for alvor har meldt sin ankomst i Danmark den kommende tid.

I en henvendelse til resten af udvalget foreslår hun at brandvæsnet oversprøjter et passende areal i både den nordlige og sydlige del af kommunen, for eksempel i Nykøbing og i Asnæs så børn og unge kan løbe på skøjter, så længe kulden varer ved.

- I den tidligere Nykøbing-Rørvig Kommune husker jeg, at brandvæsnet gjorde noget lignende og lavede skøjtebane ved Kongeengen, fortæller Hanne Pigonska, som håber at man kan rykke lidt hurtigt, så det ikke når at blive forårsvejr inden det bliver besluttet.

Ganske som Hanne Pigonska husker , så handlede det kommunale brandvæsen tilbage i januar 2006 hurtigt, og brugte to iskolde nætter på at pøse 14.000 liter vand ud på parkeringspladsen ved NIF's klubhus på Egebjergvej.

Ifølge DMI, så er bliver Danmark igen sendt i dybfryseren langt ind i næste uge, med 8 -12 graders frost i nattetimerne og dagtemperaturer omkring frysepunktet.

- Der er jo rigtig mange børn og unge, der ønsker sig en skøjtebane, men de er meget dyre i drift. Det her vil være husmandsmodellen og noget billigere at etablere, siger Hanne Pigonska.

Fagcenteret chef Eva Ormstrup er nu i gang med at finde ud af om forslaget kan realiseres.