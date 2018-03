Storegade 19 har senest huset Ung i Odsherreds afdeling i Asnæs. Foto:Per Jensen Foto: Per Jensen

Forslag: Flyt ungehus ud af ungebyen

Odsherred - 20. marts 2018

På økonomiudvalgsmødet i eftermiddag skal medlemmerne drøfte et forslag, der fra årsskiftet kan sende Ung i Odsherred ud af ejendommen i Storegade i Asnæs, og dermed ud af den by, som af byrådet er erklæret ungeby.

Både Dansk Folkepartis og medlemmer af økonomiudvalget, Paw Pedersen og den radikale viceborgmester Thomas Nicolaisen er på forhånd tilbageholdene med at bakke forslaget op.

- Jeg er meget imod at UiO skal flytte, men kan godt se, at der ser vanskeligt ud at finde andre alternativer, lyder kommentaren fra Paw Pedersen, der håber at blive klogere på sagen i forbindelse med udvalgets behandling af sagen.

Thomas Nicolaisen tror ikke på at de unge vil flytte med ud til administrationscentret, og at man skal kigge ud over de økonomiske fordele der måtte være ved en flytning.

- Det tidligere byråd har valgt to ungebyer i sin strategi; Nykøbing og Asnæs. Jeg tror man skal tænke ud af boksen og lægge sig i selen for at finde en løsning, så Ung i Odsherred stadig er i Asnæs. Jeg tror man får rigtig svært ved at få netop den gruppe unge med til administrationscentret i Fårevejle, siger han forud for mødet.

Formand for udvalget, borgmester Thomas Adelskov (S) kalder manøvren for en nødløsning, da man ikke har kunnet finde ledige egnede kommunale lokaler.

- Hvis vi skal leje os ind et andet sted, skal vi ud og deponere et stort millionbeløb og så er bygningerne i Fårevejle en nødløsning, siger borgmesteren.

Lejekontrakten på ejendommen i Storegade, da tidligere borgmester Finn Madsen satte sin underskrift på den og i samme åndedrag lænkede kommunen til stedet i 10 uopsigelige år. Men den 31. august løses lænkerne.