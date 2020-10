Se billedserie Det kan godt give snavsede knæ, når klasseværelset rykker ud i naturen, og man som Sofie tager plads i et træ.

Forskning i den helt rigtige børnehøjde

Odsherred - 07. oktober 2020 kl. 14:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Man kunne godt tro, der havde været en flok landmålere på spil på det grønne område mellem Egebjerg by og industriområdet i Egebjerg. Overalt står der røde afmærkningspinde, og hist og her ligger målebånd og meterstokke.

- Vi flytter sammen, for så får vi mere plads, fortæller Oliver i 2. klasse.

Sammen med sin klassekammerat Isabella, har han afmærket hvor meget plads otte kvadratmeter fylder - og 16 kvadratmeter er bare en del mere.

Eleverne er en del af et projekt fra Undervisningsministeriet, men det ved de slet ikke. De er bare i skole.

- Det skulle gerne være med til at øge elevers interesse for naturfagene, og ende med at uddanne flere forskere i den sidste ende, fortæller lærer Jan Barslund.

Sammen med sin kollega Lone Jensen underviser han i natur og teknologi. I 2019 fik makkerparret 200.000 kroner fra Novo Nordisk Fonden for deres levende og vedkommende undervisning i naturfag. Nu er de to lærere af Undervisningsministeriet blevet bedt om at hjælpe til med, at udvikle nye undervisningsmaterialer i faget natur og teknologi - og det gør de gerne.

- Vi kommer med forslag til hvilke praktiske øvelser, man kan give eleverne. Lige nu er vi ude og måle op, hvor meget otte kvadratmeter fylder. Fremtidsforskningen viser, at vi i fremtiden får andre boligformer med mindre plads og hvad der svarer til otte kvdratmeter til hver person, siger Jan Barslund.

Egebjergeleverne har det fint med udendørsaktiviteter.

- På grund af covid-19 underviser vi helst udenfor. Jeg tror vi har været inde i et klasselokale to gange siden midt april. Det er med til at øge kreativiteten hos børnene. De tager varmt tøj på, og lærer mindst lige så meget, siger Lone Jensen.