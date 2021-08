Se billedserie Susser Preuss havde 40 år og en dags ansættelse i Skat. Med knapt et års corona-betinget forsinkelse er Dronningens Fortjenstmedalje kommet i hus. Foto: Keld Preuss

Send til din ven. X Artiklen: Forsinket hæder til Susser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsinket hæder til Susser

Odsherred - 03. august 2021 kl. 10:41 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

Endelig fik Susser Preuss, Sj. Odde, sin fortjenstmedalje efter 40 års ansættelse i Skat. Forsinkelsen skyldtes selvsagt diverse udfordringer på grund af corona-pandemien, men slutteligt kom den altså hjem, medaljen, knapt et år forsinket.

- Den 11. august 1980 startede jeg på Sømandsskattekontoret i Kampmannsgade i København. Søskat var en særordning under Statsskattedirektoratet, som skibe kunne komme ind under, når de opfyldte nogle særlige regler for enten indenrigs- eller udenrigsfart. Her var jeg til man begyndte at tale om, at søskat skulle nedlægges. Derfor forlod jeg den synkende skude for at prøve kræfter med Bogholderiet i Kildeskattehuset i Birkerød. Jeg sad med afstemning af alt, hvad der kom ind i A-skat dagligt, men det var de rene Anders And-tal for mig, fortæller Susser Preuss og fortsætter:

- Det blev kun i lidt over et halvt år, jeg kunne klare alle de tal. Jeg søgte i Statsskattedirektoratets planlægningsafdeling i Codanhus, hvor jeg blandt andet blev systemansvarlig på sømandsskattesystemet, indtil det blev endelig udfaset.

Hun var i planlægningsafdelingen, da den blev i fusioneret med Toldvæsnet og kom til at hedde Told og Skat.

- Jeg blev i it- og administrationsverdenen gennem alle navneændringerne, Told og Skat, Skat og Skattestyrelsen og frem til, at man nedlagde hele Skat for at lade den genopstå som syv selvstændige styrelser, hvor jeg røg i udviklings- og forenklingsstyrelsen. Og der sluttede jeg den 12. august 2020 for at gå på efterløn, konstaterer Susser Preuss.

Hun beklager i øvrigt over for dagens Odden-udsendte at have været lidt længe om at komme med sin levnedsbeskrivelse.

- Vi er lidt ophængte for tiden. Det er hårdt at være på efterløn, siger hun med et smil.