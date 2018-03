Forsinket biogasanlæg

Det var oprindeligt planen, at biogasbyggeriet ved Vig skulle indledes her i foråret, så det kunne tages i drift til efteråret. Men sådan kommer det ikke til at gå. Det oplyser Kenneth Øster, som sammen med sin far, Preben Hansen, er initiativtager til biogasanlægget.

- Vi har fået tilladelsen, og der er blevet gravet for at sikre, at der ikke er nogle fortidsminder, så vi er egentlig klar på den front. Men vi er stadig uafklarede om, hvem der skal bygge anlægget, og om hvordan det skal finansieres. Så der er stadig mange løse ender. Vi skal blandt andet finde ud af, om vi skal drive det 100 procent, eller om nogle andre skal drive det. Vi er kommet et stykke videre, men det er en længere proces, end vi umiddelbart havde regnet med, da vi startede, siger Kenneth Øster, som håber, at at byggeriet kan starte til sommer og stå klar i begyndelsen af næste år.