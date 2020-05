Forsigtigt: Sådan genåbnes biblioteker i Odsherred

Det bliver i stærkt reduceret form og med en række sundheds-forholdsregler, når bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs fra mandag den 18. juni igen åbner efter at have været lukket siden den store samfunds-nedlukning den 11. marts.

- Det glæder os, at vi igen må åbne. Men vi skal tage en række forholdsregler for at undgå smittespredning, siger leder af Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred, BOK, Jesper Bertelsen.

- Bibliotekerne åbner i denne omgang kun for lån og aflevering af bøger. Der må maksimum være 15 personer på biblioteket ad gangen, og vi vil bede vores brugere om at sørge for, at et besøg varer mindre end 20 minutter, siger Jesper Bertelsen.