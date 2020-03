Direktør for Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen, har sendt de administrative medarbejdere og hele projektafdelingen hjem og delt driftsteamet i tre hold. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Forsigtig forsyning: Tager ingen chancer

Odsherred - 13. marts 2020

Odsherred Forsyning har delt deres driftafdeling i tre hold og placeret dem i henholdsvis Fårevejle, Grevinge og Nykøbing, for at forhindre, at alle medarbejdere bliver smittet på én gang.

- Det er både vand- og spildevandsfolk, der er blevet delt, for vi kan ikke tåle at de alle bliver ramt af virus på én gang. For nogen skal jo sørge for at spildevandet forsvinder og det rene vand kommer af sted, siger forsyningens direktør, Fanny Villadsen til Nordvestnyt.

- I værste fald kan vi risikere, at der stopper kloakker, og at vi ikke har nogen til at tage gøre noget, at pumpestationer ikke flytter det vand de skal og at vi ikke har nogen til at tage sig at renseanlæg, der ikke kører som det skal, uddyber hun.

Det drejer sig om 15 ansatte, der er blevet delt ind i hold og arbejdsstationerne i Fårevejle, Grevinge og Nykøbing er valgt på grund af badefaciliteterne.

- Når man arbejder med spildevand er det lovpligtigt, at man bader, når arbejdsdagen er slut, og derfor har vi valgt de lokationer vi har, som har badeforhold, men uden at folkene omgås hinanden, siger hun.

De administrative medarbejdere er tillige sendt hjem og der vil være stærkt reduceret bemanding i kundeservice.