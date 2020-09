Se billedserie Selv om gårdejer Mogens Leth har sagt officielt farvel til Stenstrup forsamlingshus, efter mere end 40 år som formand for bestyrelsen, så kigger han stadig forbi med en hjælpende hånd Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Forsamlingshusets trofaste formand har takket af

Odsherred - 04. september 2020

Der er mange gode minder, men ikke den store vemod at spore hos Mogens Leth, som for 14 dage siden deltog i sin sidste generalforsamling i Stenstrup Forsamlingshus. Det unikke røde forsamlingshus med de karakteristiske lærketræ-spåner på vægge og tag, som siden den 6. august 1880 har været samlingspunkt for borgerne i landsbyen og gæster udefra.

- Jeg har altid sagt, at jeg ville trække mig som formand, den dag der er penge i kassen. Det går rimeligt godt, så nu har jeg trukket mig, siger Mogens Leth, som viser rundt i det gamle hus.

Han flyttede til sine bedsteforældres gård Ryesgård i Stenstrup i 1960, og kom i bestyrelsen for forsamlingshuset i 1976.

- Året efter blev jeg formand, og det har jeg så været lige siden, siger han.

Forsamlingshuset har været igennem flere op- og nedture i de år, Mogens Leth har stået i spidsen. Huset blev fredet af Fredningsstyrelsen, som i dag hedder Slots og Kulturstyrelsen, tilbage i 1980.

- Det var både godt og ondt. Som fredet hus må vi jo ikke så meget som trække et søm ud af væggen, uden at søge om tilladelse, Men uden fredningen og den efterfølgende restaurering i 1983, havde huset nok ikke stået her i dag, siger han.

Mogens Leth kan diske op med mange anekdoter om det gamle hus. Ikke alle tåler offentliggørelse i avisen. Men han fortæller om det år bestyrelsen blev meget forundret over en kæmpe varmeregning.

- Det viste sig, at bestyrerparret gik ned og tappede olie fra husets tank til eget forbrug. De blev fyret omgående, husker Mogens Leth.

Han husker da også hvordan man flere gange har lagt nyt gulv i husets sal på grund af oversvømmelse.

- Gulvet er det laveste punkt i byen, så her ender vandet ved skybrud, Desværre kom vi til at fortælle Slots- og Kulturstyrelsen, at vi ville lægge et nyt parketgulv. Men det måtte i ikke. Vi skulle have plankegulv. Det var dyrt, siger Mogens Leth.

Han er lidt bekymret for husets fremtid som lokalt samlingspunkt.

- Da jeg blev formand boede der 15-16 børn i Stenstrup. I dag bor her to. Vi er ældre mennesker over den fødedygtige alder. Før i tiden var der dilettant, høstfester, tøndeslagning og julefester med luciaoptog, men det ophørte efterhånden. Jeg tror desværre ikke det vender tilbage. Men nu må vi se. Der er nye mennesker i bestyrelsen, og med nye mennesker kommer der nye ideer, siger Mogens Leth.