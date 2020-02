Se billedserie Gitte Hansen glæder sig over de mange aktiviteter i Engelstrup Forsamlingshus. Foto: Preben Moth

Forsamlingshuset har fået nyt liv

Odsherred - 15. februar 2020 kl. 15:27 Af Preben Moth

For tre år siden far Engelstrup Forsamlingshus tæt på at lukke, men nu har en ny bestyrelse pustet liv i stedet igen.

Gitte Hansen, formand for Engelstrup Forsamlingshus, var også med i den tidligere bestyrelse.

- For tre år siden var forsamlingshuset tæt på at lukke, da der manglede en bestyrelse. Jeg var også formand for Dragsholms privat Radioklub alfa lima victor, og vi brugte forsamlingshuset hver uge, så hvis det lukkede, ville vi blive hjemløse. Derfor gik jeg ind i den nye bestyrelse, fortæller Gitte Hansen.

Når det gælder konfirmationer er der godt booket op og først ledigt på de lokale komfirmationsdage i 2023.

Unge og ældre finder også vej. De unge holder ungdomsfester, hvor der dog også deltager forældre, og nogle af de unge vælger at overnatte i den lille sal i forsamlingshuset, da det er vanskeligt at tage en bus på det tidspunkt af døgnet.

Pensionistforeningen har bankospil to gange om måneden og hver tirsdag kl. 19 er det forsamlingshuset selv, der arrangerer bankospil med 60 gevinster.

Den store sal kan rumme 110 personer og den lille 50.

Den nye bestyrelse sørgede også for at få salen malet hvid, og et medlem af radioklubben dekorerede væggene med tegninger af dansere. Det er også hende, der har malet Solvognen og Dragsholm Slot i den lille sal.

Der er stadig opgaver, der søger frivillige hænder. Blandt andet skal huset kalkes og så er der en også en lille opgave med skorstenen.

- Den skal faktisk bare væltes ned i sig selv, så vi kan få lukket hullet, så vi søger en rask person, der vil kravle op på taget, siger Gitte Hansen.