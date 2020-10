Forsamlingshuse siger ja til kultur, men det koster

På tirsdagens møde i kultur- og folkeoplysningsudvalget skal politikerne tage stilling til et udkast til en aftale med de syv forsamlingshuse. Efter forvaltningen og også udvalgets møder med forsamlingshusene er der fra husenes side stor forståelse for at inddrage dem mere i kulturen i kommunen, men husene vil så til gengæld have sikkerhed for de 100.000 kroner, husene hidtil har fået udover de 225.000 kroner, der er afsat i ordningen.