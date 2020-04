Odsherreds forsamlingshuse og idrætshaller kan få en helt ny rolle som klasseværelser, hvis kommunens ældste elever skal retur i skole. Foto: FOTO: Christian Mikkelsen (Mik.)

Forsamlingshuse kan blive klasseværelse

Odsherred - 23. april 2020

Danmarks Lærerforening, skolelederforeninen og formanden for Kommunernes Landsforening er alle citeret for, at de ikke tror på, at eleverne i folkeskolens 6. - 9.klasse kan komme i skole før sommerferien. Kravene til afstand mellem eleverne er for omfattende.

I Odsherred Kommune er meldingen dog anderledes, og både borgmester Thomas Adelskov (S) og formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S), er helt sikre på, at der kan findes plads til de ældste elever, hvis regeringen vil have dem tilbage i skole.

»Vi følger sundhedsmyndighedernes og regeringens anbefalinger på området. Hvis der skulle blive åbnet, er jeg sikker på, at vi ikke vil være lige så udfordrede som andre steder, da vi generelt har god plads i vores skoler, haller, forsamlingshuse og medborgerhuse. Men en egentlig plan, for noget som vi ikke ved om bliver til en konkret anbefaling, har vi ikke. Jeg synes vi har set rigtig gode og kreative løsninger fra de personalegrupper der nu er i gang, så jeg er helt sikker på samme positive tilgang, hvis vi får meldingen om at de ældste elever skal tilbage i skolerne,« siger Søren With til dagbladet Nordvestnyt.

Og borgmesteren er helt på linje med udvalgsformanden.

»Skolerne i Odsherred har tidligere rummet væsentlig flere elever end der er indskrevet i dag, og samtidig er undervisningen lige nu i høj grad tilrettelagt som udeundervisning, og vi har mange idrætshaller og forsamlingshuse som også kunne tages i brug,« siger han til Nordvestnyt.