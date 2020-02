Se billedserie Der skal nu mere lys og kamera på parkeringspladsen ved Vig Forsamlingshus. Det er nødvendigt efter flere hærværksepisoder mod parkerede biler, når der har været banko, fortæller forsamlingshus-formand Bent Pedersen og værtinde Lene Buchwald. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Forsamlingshus har fået nok: Lys og kamera skal skræmme hærværksmænd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsamlingshus har fået nok: Lys og kamera skal skræmme hærværksmænd

Odsherred - 12. februar 2020 kl. 11:56 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Barberskum, opsprættede bildæk og grafitti. Vig Forsamlingshus har ikke fået den bedste start på er ikke den bedste start 2020, fortæller værtinde Lene Buchwald og forsamlingshusets formand, Bent Pedersen.

- Det begyndte med barberskum sprøjtet ud over det hele på vores ene bil, vinduer og vores postkasse i ugen efter nytår, og egentlig troede vi bare, at det var forsinkede nytårsløjer. Men to søndage, hvor der har været bankospil, er der nogen der har stukket en skruetrækker eller lignede i dækkene på flere biler, og senest er der nogen, der har lavet grafitti på muren, opremser Lene Buchwald.

I flere tilfælde har dæk-hærværket ramt ældre bankospillere, fortæller Lene Buchwald, som er taknemmelig for at yngre kræfter hjalp med at få skiftet dæk på bilerne.

Hun og Bent Pedersen forstår ikke, hvorfor hærværksbølgen har ramt dem, men det er ikke en tendens de ønsker skal udvikle sig.

- Her har ikke været problemer i mange år, men nu sætter vi en projektør op med sensor, så der kommer meget mere lys på p-pladsen, og så sætter vi overvågningskameraer op i håb om at det kan skræmme dem væk, der laver ballade, siger Bent Pedersen.

Selvom Vig Forsamlingshus ikke ejer den mur, hvorpå grafittien er blevet malet, så er det ikke det syn, der bør møde besøgende.

- Vi vil jo gerne have at det ser pænt og indbydende ud, når folk kommer, og at folk er trygge ved at komme her, så vi håber at hærværket er overstået, med de tiltag vi sætter i gang nu, siger Lene Buchwald.

- Vi vil jo være kede af at flytte problemer med hærværk til stationen eller skolen. Men spørgsmålet er, om der er tilbud nok til de dem, der måske keder sig og så laver sådan noget her, siger hun og understreger, at hun ikke har nogen konkret mistanke om, hvem der står bag hærværket.