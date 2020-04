Forsamlingsforbud: Stort sommermarked må aflyses

- Forbuddet gælder jo store forsamlinger indtil udgangen af august, så der er jo nok ingen tvivl, siger Søren Helbo, der tirsdag skal holde møde med arbejdsgruppen bag sommermarkedet for at få afklaret situationen.

- Vi kontakter politiet i dag for at finde ud af, om der er en mulighed for at vi kan holde kræmmermarkeder. Foreløbig har vi udskudt vores sæsonåbning til efter den 10. maj, siger Søren Helbo.