Jonas Poher Rasmussen, der stammer fra Kalundborg og Odsherred, har på Sundance Film Festival i USA vundet hovedprisen i kategorien for internationale dokumentarfilm med sin animerede dokumentar-film »Flugt«. PR-foto: Final Cut for Real

Fornem pris til lokalt opvokset filminstruktør

Filminstruktør Jonas Poher Rasmussen, der stammer fra Kalundborg og Odsherred, har høstet stor anerkendelse på Nordamerikas største filmfestival, Sundance Film Festival, ved at vinde hovedprisen - Grand Jury Prize - i kategorien for internationale dokumentarfilm med sin danske animerede dokumentar-film »Flugt«.

I den dokumentariske animationsfilm åbner Amin - en succesfuld dansk akademiker - for sin turbulente fortid som flygtning fra Afghanistan, efter over 20 år.

- Efter at have brugt syv-otte år på at realisere en film med alle de forhindringer, der ligger i at arbejde med et format som animeret dokumentar, er det en kæmpe forløsning, udtaler Jonas Poher Rasmussen i en pressemeddelelse.