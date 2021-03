Se billedserie Om et par år - hvis fondsansøgningerne giver positive resultater - ligger der en bygning med Formidlingscenter Fisk og Fjord på den ledige grund på Rørvig Havn. Dronefoto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Formidlingscenter på havn: To nye stærke kort til bestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formidlingscenter på havn: To nye stærke kort til bestyrelsen

Odsherred - 12. marts 2021 kl. 15:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

For en måneds tid siden gik bestyrelsen i Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig på fisketur for at få kvinder med i bestyrelsesarbejdet med at grundlægge det nye center på Rørvig Havn, og der har været fangst nu.

Læs også: Politikere ser positivt på nyt formidlingscenter

To stærkt kvalificerede kvinder har meldt sig, og de træder med øjeblikkelig virkning ind i bestyrelsens arbejde med fundraising og projektudvikling, oplyser PR-ansvarlig Søren Lund.

Bestyrelsen mente, at en bestyrelse med kun mænd - syv styk - udsendte et forkert signal i disse tider og efterlyste derfor kvinder.

- Vi har været så heldige, at vi med de to nye bestyrelsesmedlemmer både opnår en klar, faglig styrkelse af vores bestyrelse og samtidig den diversitet, som vi gerne ville have.

- Vi får en perfekt sammensat bestyrelse nu, som er gearet til arbejdet med at grundlægge og opbygge Formidlingscenter Fjord & Fisk Rørvig, siger Søren Lund.

Dorthe Andersen er biolog og har stor erfaring i projektstyring og ledelse.

Cecilie Struck Drøhse er jurist har erfaring med ministerier og styrelser, bestyrelser, ledelse, HR, organisationsudvikling og jura.

Bestyrelsen bestod i forvejen af formand Gert Jensen, også lokalformand for Dansk Amatørfiskerforbund (DAFF), næstformand Jakob Walløe Hansen (geolog og naturvejleder, der repræsenterer Geopark Odsherred), sekretær Søren Riiskjær og de menige medlemmer Søren Lund, Søren Hougaard, Anders Holst og Einar Olsen.

- Nu har vi de kompetencer samlet i bestyrelsen, der skal til for at komme videre med projektet.

- Vi får brug for de to nye medlemmers store erfaring indenfor fundraising og deres gode netværk, siger Søren Lund.

Der skal fundraises fire mio. kr. til bygningen og tre-fire mio. kr. til drift af centret i de første fem-seks år, blandt andet til løn til en marinbiolog.

Hvis fondene ser gavmildt på ansøgningerne fra Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig, står der om to år en færdig bygning på Rørvig Havn, hvorfra der kan formidles viden om dyre- og planteliv i Isefjorden og Kattegat, og hvor de besøgende kan få indsigt i bæredygtighed, biodiversitet og naturbeskyttelse.

Udover et saltvandsakvarium er det også planen, at der skal være et æg-klækkeri.