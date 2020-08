Formand for Musik & Kultur i Odsherred, Anders Munch, huskede, da han første gang hørte et Ray Dee Ohh-nummer - i 1990 i højttalerne i grisestalden, da han var fodermester. Foto: Musik & Kultur i Odsherred

Formanden huskede: Ray Dee Ohh drønede ud i højttalerne i grisestalden

Formand for Musik & Kultur i Odsherred, Anders Munch, inddrog sin ungdommelige fortid som landmand, da han bød velkommen til guitarist Poul Halberg, manden med de mega-mange ørehængende pophits, og hans Friends til koncerten i Helenehaven i Højby, fredag.

- I 1990 arbejdede jeg som fodermester på Pilevangsgården i Sigersted ved Ringsted, hvor vi var begyndt at spille radio i grisestalden for at give ro omkring grisene.